Песков: в Кремле обеспокоены нагнетанием напряжённости со стороны США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ обеспокоены нагнетанием напряжённости со стороны Штатов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

По его словам, американцы до сих пор не ответили на российские предложения по гарантиям безопасности. Он подчеркнул: Москва надеется получить документ от США уже на этой неделе, передаёт РИА Новости.

"Перед тем, как будет понимание о том, как и когда мы будем продолжать переговоры, нужно получить тот самый пресловутый текст", — сказал государственный деятель.

Также он отреагировал на сообщения западных СМИ о том, что РФ якобы собирается проявить агрессию в отношении Украины. Песков отметил: "нагнетание напряжённости со стороны США" не останавливается.

"Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями", — заключил он.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс во время брифинга сообщил, что Штаты не пойдут на уступки РФ. Он призвал принимать "взаимные шаги" по обеспечению безопасности.

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