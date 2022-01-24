Сенатор Башкин: полномочия России в ПАСЕ не могут быть оспорены

По мнению сенатора Александра Башкина, едва ли кому-нибудь удастся оспорить полномочия России в ПАСЕ. Он напомнил, что такие попытки уже неоднократно предпринимались, но ещё не разу не увенчались успехом.

Ранее полномочия России в ПАСЕ на зимней сессии, которая началась 24 января, были оспорены украинским депутатом Евгенией Кравчук и её литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом. Их поддержало большинство депутатов, поэтому этот вопрос будет рассмотрен комиссиями по мониторингу и по регламенту, которая и должна в итоге озвучить своё мнение.

"Думаю, эти инициативы традиционно провалят, и они будут отклонены при голосовании", — отметил Башкин.

Сенатор напомнил, что для принятия предложения о лишении РФ полномочий в ПАСЕ требуется не менее 30 голосов депутатов, представляющих пять стран, пишет РИА Новости.

По словам Башкина, попытки лишить Россию полномочий в ПАСЕ уже давно стали ежегодной традицией, а их инициаторами выступают, как правило, представители Украины и Прибалтики.

"Наши друзья из Украины или балтийских стран поднимают этот вопрос первым делом на зимней сессии, происходит это все по заранее уже всем известному сценарию", — отметил политик.

По правилам, пока будет решаться вопрос с полномочиями РФ, они сохраняются. Однако в голосовании касательно российских полномочий сама РФ не может принимать участия.

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