По мнению сенатора Александра Башкина, едва ли кому-нибудь удастся оспорить полномочия России в ПАСЕ. Он напомнил, что такие попытки уже неоднократно предпринимались, но ещё не разу не увенчались успехом.
Ранее полномочия России в ПАСЕ на зимней сессии, которая началась 24 января, были оспорены украинским депутатом Евгенией Кравчук и её литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом. Их поддержало большинство депутатов, поэтому этот вопрос будет рассмотрен комиссиями по мониторингу и по регламенту, которая и должна в итоге озвучить своё мнение.
"Думаю, эти инициативы традиционно провалят, и они будут отклонены при голосовании", — отметил Башкин.
Сенатор напомнил, что для принятия предложения о лишении РФ полномочий в ПАСЕ требуется не менее 30 голосов депутатов, представляющих пять стран, пишет РИА Новости.
По словам Башкина, попытки лишить Россию полномочий в ПАСЕ уже давно стали ежегодной традицией, а их инициаторами выступают, как правило, представители Украины и Прибалтики.
"Наши друзья из Украины или балтийских стран поднимают этот вопрос первым делом на зимней сессии, происходит это все по заранее уже всем известному сценарию", — отметил политик.
По правилам, пока будет решаться вопрос с полномочиями РФ, они сохраняются. Однако в голосовании касательно российских полномочий сама РФ не может принимать участия.
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