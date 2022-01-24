Полномочия России были опротестованы на зимней сессии ПАСЕ

Депутатами от Украины и Литвы Евгением Кравчуком и Эмануэлисом Зингерисом был выражен протест полномочиям России на зимней сессии ПАСЕ, которая началась 24 января.

"Этот протест получил необходимую поддержку. Поэтому полномочия российской делегации без дебатов будут направлены в постоянную комиссию, комиссию по регламенту", — сообщил председатель.

Как показали результаты голосования, за опротестование полномочий России в ПАСЕ свой голос отдали 49 парламентариев, против проголосовали 19 человек, ещё 8 депутатов воздержались. Председатель напомнил, что предложение считается принятым, если за него отдано 30 и более голосов.

Теперь, согласно регламенту, полномочия представителей России будут обсуждаться специальными органами — комиссией по мониторингу и комиссией по регламенту, которая в итоге должна озвучить своё мнение по этому вопросу. Об этом пишет РИА Новости.

Председательствующий предложил провести дебаты относительно полномочий РФ в среду.

В текущей зимней сессии ПАСЕ российская делегация участвует дистанционно.

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