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Автор Светлана Нерадовская

Полномочия России были опротестованы на зимней сессии ПАСЕ

Мир

Депутатами от Украины и Литвы Евгением Кравчуком и Эмануэлисом Зингерисом был выражен протест полномочиям России на зимней сессии ПАСЕ, которая началась 24 января.

Полномочия России были опротестованы на зимней сессии ПАСЕ

"Этот протест получил необходимую поддержку. Поэтому полномочия российской делегации без дебатов будут направлены в постоянную комиссию, комиссию по регламенту", — сообщил председатель.

Как показали результаты голосования, за опротестование полномочий России в ПАСЕ свой голос отдали 49 парламентариев, против проголосовали 19 человек, ещё 8 депутатов воздержались. Председатель напомнил, что предложение считается принятым, если за него отдано 30 и более голосов.

Теперь, согласно регламенту, полномочия представителей России будут обсуждаться специальными органами — комиссией по мониторингу и комиссией по регламенту, которая в итоге должна озвучить своё мнение по этому вопросу. Об этом пишет РИА Новости.

Председательствующий предложил провести дебаты относительно полномочий РФ в среду.

В текущей зимней сессии ПАСЕ российская делегация участвует дистанционно.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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