В Киеве засомневались в легитимности Путина как президента

Киев попросил Парламентскую ассамблею Совета Европы проверить легитимность главы РФ Владимира Путина.

Об этом заявил член украинской делегации Алексей Гончаренко.

"Глядя на тот факт, что в России в 2024 году планируются президентские выборы, ПАСЕ должна заслушать доклад, чтобы изучить легитимность или нелегитимность обнуления сроков Путина. А также законность полномочий будущего президента РФ", — отметил Гончаренко в своем Тelegram-канале.

Сомнения представителя Киева вызвали поправки к Конституции РФ, внесённые в главный документ страны в 2020 году после всероссийского голосования. Одной из поправок в Основной закон стало "обнуление" президентских сроков. Данное предложение одобрили 78% участвующих в референдуме граждан РФ.

Благодаря этому нововведению Владимир Путин имеет право вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2024 году. Глава РФ объяснял ранее, что пока не принял решение по этому вопросу.

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