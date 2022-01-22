Киев попросил Парламентскую ассамблею Совета Европы проверить легитимность главы РФ Владимира Путина.
Об этом заявил член украинской делегации Алексей Гончаренко.
"Глядя на тот факт, что в России в 2024 году планируются президентские выборы, ПАСЕ должна заслушать доклад, чтобы изучить легитимность или нелегитимность обнуления сроков Путина. А также законность полномочий будущего президента РФ", — отметил Гончаренко в своем Тelegram-канале.
Сомнения представителя Киева вызвали поправки к Конституции РФ, внесённые в главный документ страны в 2020 году после всероссийского голосования. Одной из поправок в Основной закон стало "обнуление" президентских сроков. Данное предложение одобрили 78% участвующих в референдуме граждан РФ.
Благодаря этому нововведению Владимир Путин имеет право вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2024 году. Глава РФ объяснял ранее, что пока не принял решение по этому вопросу.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал очередное "медицинское открытие":