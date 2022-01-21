Экономист Саливон предрёк Украине дефолт: "Стране перестанут давать кредиты"

Глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон считает, что страну в ближайшее время ожидает экономическая катастрофа.

По его словам, Украина сегодня стоит на пороге дефолта. Он отметил в интервью деловому порталу "Капитал", что в последнее время Киев привлекает внешние коммерческие заимствования по невероятно завышенным ставкам.

"Прибыльность краткосрочных и долгосрочных величин подскочила до неадекватных показателей. Стоимость страховки от дефолта для Украины увеличилась в разы, обогнала турецкие свопы", — сказал Саливон.

Эксперт подчеркнул: в связи со сложившейся напряжённой ситуацией в сфере экономики стране могут начать отказывать в предоставлении кредитов на коммерческих условиях.

Согласно последним опросам, на Украине из-за внутренних проблем стремительно продолжает падать рейтинг главы государства Владимира Зеленского. В ноябре он опустился до 19,3%. Это самый низкий показатель за всё время его президентства.

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