Глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон считает, что страну в ближайшее время ожидает экономическая катастрофа.
По его словам, Украина сегодня стоит на пороге дефолта. Он отметил в интервью деловому порталу "Капитал", что в последнее время Киев привлекает внешние коммерческие заимствования по невероятно завышенным ставкам.
"Прибыльность краткосрочных и долгосрочных величин подскочила до неадекватных показателей. Стоимость страховки от дефолта для Украины увеличилась в разы, обогнала турецкие свопы", — сказал Саливон.
Эксперт подчеркнул: в связи со сложившейся напряжённой ситуацией в сфере экономики стране могут начать отказывать в предоставлении кредитов на коммерческих условиях.
Согласно последним опросам, на Украине из-за внутренних проблем стремительно продолжает падать рейтинг главы государства Владимира Зеленского. В ноябре он опустился до 19,3%. Это самый низкий показатель за всё время его президентства.
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