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Автор Елена Былкина

Россия и Украина одобрили Турцию в качестве посредника в переговорах

Мир

Россия и Украина оценили идею участия Турции в урегулировании конфликта между странами.

Россия и Украина одобрили Турцию в качестве посредника в переговорах

По информации Reuters со ссылкой на источники среди турецких дипломатов, Россия и Украина посредничество Турции рассматривают положительно.

Ранее лидер Турции Тайип Эрдоган заявил о желании Анкары провести на своей территории встречу лидера РФ Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган отметил "придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и (своему) будущему визиту на Украину". Дату встречи лидеров двух стран президент Турции пока не назвал.

Турция также собирается организовать переговоры между Россией и Украиной по минским соглашениям. Встречу хотят провести в столице государства Стамбуле.

"Переговоры по минским соглашениям должны состоятся в Стамбуле. В них должны поучаствовать те же игроки, что и раньше: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена. Встречи в рамках переговорного процесса должны стать частыми и регулярными", — говорится в сообщении МИД Турции.

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Эрдоган пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Турцию
Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы турция переговоры владимир путин владимир зеленский
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