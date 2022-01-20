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Автор Игорь Рябов

Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского "тет-а-тет"

Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением организовать встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского "тет-а-тет".

Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского "тет-а-тет"

По словам Эрдогана, атмосфера войны расстраивает Анкару, которая находится в хороших отношениях как с Киевом, так и с Москвой.

"Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз, лицом к лицу", — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Президент Турции отметил, что продолжит контактировать с российским коллегой для обеспечения мира и стабильности в регионе. Также Эрдоган добавил, что планирует посетить Украину в начале следующего месяца.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал приглашение Путина на переговоры с Зеленским. Пресс-секретарь российского лидера сказал, что Москва ценит усилия любых государств, в том числе Турции, по урегулированию ситуации на Украине, однако Киев не хочет выполнять Минские соглашения.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы турция украина дмитрий песков владимир путин владимир зеленский
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