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Автор Олег Артюков

Экс-генсек НАТО припомнил "пугающие" шутки Путина

Мир

Президент России Владимир Путин во время первого заседания Совета России — НАТО напугал своей шуткой некоторые делегации из государств, входящих в Североатлантический альянс. Правда, не все.

Экс-генсек НАТО припомнил "пугающие" шутки Путина

Совет был учреждён на встрече 28 мая 2002 года в Риме. Настроения тогда у участников встречи были вполне оптимистичными, говорили о точке в "холодной войне".

Британский политики и генсек НАТО в 1999–2004 годах Джордж Робертсон поделился с изданием Foreign Policy воспоминаниями о той встрече. И в частности, вспомнил о том, как президент России в шутку предложил переименовать штаб-квартиру альянса.

"Он сказал: "Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия — НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?", — рассказал Робертсон, отметив, что в английской интерпретации это звучало как House of Soviets.

По его словам, слова российского президента особенно сильно испугали польскую делегацию, сообщает РИА "Новости". Если "особенно сильно", то означает ли это, что были и другие испуганные делегации, пусть и в меньшей степени?

Но, подчеркнул Джордж Робертсон, это была шутка, "такая тогда царила атмосфера". По его словам, в итоге встреча оказалась плодотворной для всех сторон.

Стоит заметить, что постоянная работа Совета Россия — НАТО продолжалась до 2008 года. Точнее до нападения Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года. После этого она была приостановлена.

В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией работа Совета была свёрнута по инициативе альянса. В 2017 году работа была возобновлена, но не на постоянной основе, встречи происходят крайне редко.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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