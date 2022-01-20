Бербок передумала насчёт российского газа и "Северного потока-2"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым согласилась, что Германии нужен российский газ. Об этом сообщил немецкий аналитик Александр Рар изданию "Украина.ру".

Рар напомнил, что изначально мнение Бербок относительно "Северного потока-2" было прямо противоположным, министр жаждала превратить газопровод в "руину на дне Балтийского моря", но при содействии канцлера Олафа Шольца её мнение в этом вопросе изменилось.

"Визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что "Северного потока — 2" не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она "переобулась", — считает Рар.

По мнению немецкого политолога, поведение Бербок теперь больше напоминает позицию не просто лидера "Партии зелёных", но ведущего конструктивную политику немецкого дипломата.

"Бербок сказала, что нам по-прежнему на много лет вперед нужен будет газ из России. Пожалуйста, мы хотим надежности поставок нам газа", — подчеркнул Рар.

Сейчас процедура сертификации "Северного потока-2" под влиянием США временно приостановлена из-за "несоответствия европейскому законодательству".

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