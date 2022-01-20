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Автор Ольга Лебедева

Анналена Бербок стала фигуранткой дела о коррупции

Мир

Против федерального совета партии Альянс 90 / Зелёные прокуратура Берлина расследует дело о "первоначальном подозрении в измене".

Анналена Бербок стала фигуранткой дела о коррупции

Об этом сегодня сообщают несколько немецких СМИ. Представитель зеленых также подтвердил, что расследование продолжается:

"Речь идет о участии членов федерального совета в принятии решений о выплате так называемых "бонусов Короны" (выплаты в размере €1,5 тысячи – Прим.ред), которые, как уже известно, были выплачены всем сотрудникам федерального офиса и федеральному совету директоров в 2020 году, что должно было компенсировать стрессы, возникшие в результате работы в домашнем офисе."

В фокусе расследования министр иностранных дел Aнналена Бербок и министр защиты климата Роберт Хебек и ещё четверо членов правления партии (все работают в Бундестаге), уточняет издание Bild.

Вопросы к политикам у прокуратуры возникли по инициативе Счётной палаты, где подчеркнули, что такое финансовое регулирование "не должно было приниматься только лицами-бенефициарами".

"Что примечательно, бонусы, принятые зеленым федеральным советом, по-видимому, были помечены явной пометкой "не облагается налогом". Это обстоятельство могло бы создать еще более далеко идущие юридические трудности для руководства партии зелёных", - пишет Bild.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы берлин прокуратура анналена бербок
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