Олаф и "зелёные" в ФРГ согласовали позиции по "Северному потоку-2"

Анналена Бербок, недавно возглавившая МИД ФРГ политик от партии "зелёных", известная в России своим резко отрицательным отношением к "Северному потоку-2", объявила, что нашла общий язык с новым канцлером Олафом Шольцем и они "пришли к консенсусу по вопросу газопровода".

Об этом она рассказала в интервью Die Zeit.

"В прошлом мы с канцлером по-разному смотрели на этот трубопровод. Теперь у нас с ним (Шольцем) есть общая позиция: процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства", — сказала Бербок, уточнив, что "энергетическая безопасность будет играть важную роль при принятии решений по этой теме".

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