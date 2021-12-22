EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учёные предупредили о высокой скорости распространения "омикрона" среди детей
Вице-президент "Ростелекома" был избит за то, что сделал замечание
Политолог: у США есть намного более важная забота, чем Украина
Ректора КФУ Гафурова обвинили в убийстве
В России появился первый завод по производству ударных беспилотников
Еврокомиссия объявила юридическую процедуру против Польши
Жена Константина Ивлева рассказала о своей беременности
Какое наказание грозит избившим фигуриста Соловьёва, рассказал Добровинский
Минобороны Латвии: республика готова доставлять оружие на Украину

Глава МИД Германии Бербок призвала вернуться к диалогу с Россией

Мир

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о необходимости вернуться за стол переговоров в нормандском формате и совете Россия — НАТО, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации.

"Важно вернуться за стол переговоров в нормандском формате, но и использовать возможность в совете Россия — НАТО, чтобы избежать дальнейшей эскалации, потому что мы этот большой кризис, в котором мы находимся, можем решить только путем диалога", — цитирует министра РИА Новости.

Ранее Анналена Бербок приняла приглашение главы российского МИД Сергея Лаврова посетить Россию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Разозлится ли Германия?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Вице-президент "Ростелекома" был избит за то, что сделал замечание
Политолог: у США есть намного более важная забота, чем Украина
Ректора КФУ Гафурова обвинили в убийстве
В России появился первый завод по производству ударных беспилотников
Еврокомиссия объявила юридическую процедуру против Польши
Жена Константина Ивлева рассказала о своей беременности
Какое наказание грозит избившим фигуриста Соловьёва, рассказал Добровинский
Минобороны Латвии: республика готова доставлять оружие на Украину
Ширвиндт показал огромные очереди на улицах Рима: "Не верю своим глазам"
Патриарх Кирилл назвал грехом ложные данные об эффектах вакцин против COVID-19
Популярное
Экономика и бизнес
Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта

А может быть, и не на грани — Украина вот уже несколько дней блокирует транзит в Польшу грузовых поездов из Китая. Это такой асимметричный ответ полякам.

Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта
Мясников высказался о ближайшем будущем России: "Войны не будет"
Общество
Мясников высказался о ближайшем будущем России: "Войны не будет"
Экономика и бизнес
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Здоровье
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Любовь Степушова Геноцида не было, Арцах не наш: Армении никогда не стать Великой Любовь Степушова Александр Артамонов НАТО готовит провокацию в Донбассе? Тревожные сигналы Александр Артамонов Василий Амирджанов Россия отстаёт от Туркмении в номенклатурном креативе Василий Амирджанов
Шоу-бизнес
Мария Шукшина показала компромат на Владимира Соловьёва
Мир. Новости мира
Зеленский: готов встретиться с Путиным в любом формате
Глава Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с семьями погибших на шахте
Происшествия
Глава Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с семьями погибших на шахте
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников