Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о необходимости вернуться за стол переговоров в нормандском формате и совете Россия — НАТО, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации.
"Важно вернуться за стол переговоров в нормандском формате, но и использовать возможность в совете Россия — НАТО, чтобы избежать дальнейшей эскалации, потому что мы этот большой кризис, в котором мы находимся, можем решить только путем диалога", — цитирует министра РИА Новости.
Ранее Анналена Бербок приняла приглашение главы российского МИД Сергея Лаврова посетить Россию.
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