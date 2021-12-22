Глава МИД Германии Бербок призвала вернуться к диалогу с Россией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о необходимости вернуться за стол переговоров в нормандском формате и совете Россия — НАТО, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации.

"Важно вернуться за стол переговоров в нормандском формате, но и использовать возможность в совете Россия — НАТО, чтобы избежать дальнейшей эскалации, потому что мы этот большой кризис, в котором мы находимся, можем решить только путем диалога", — цитирует министра РИА Новости.

Ранее Анналена Бербок приняла приглашение главы российского МИД Сергея Лаврова посетить Россию.

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