В Госдепе США стали опасаться, что Россия разместит ядерные силы в Белорусии

В Госдепе США заявили, что конституционные изменения в Белоруссии приведут к размещению ядерных сил России на территории этой страны, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, в Америке полагают, что в пользу этого говорят и некоторые выступления белорусского лидера Александра Лукашенко.

В Госдепе вспомнили, что Лукашенко ещё в ноябре начал вести разговоры об ядерном оружии. По мнению представителя ведомства, всё это говорит о том, что надо быть внимательными в этом вопросе.

Ранее в Госдепе США рассказали об очередной военной помощи Украине. Уточняется, что речь идёт о поставках в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и Берлин. В Госдепе отметили, что в прошлом году Америка поставила Украине самое большое количество систем безопасности, начиная с 2014 года. Кроме того, поставки продолжаются, и в ближайшее время запланировано ещё больше.

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