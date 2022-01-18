В Госдепе США рассказали об очередной военной помощи Украине

В Госдепе США рассказали об очередной военной помощи Украине, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что речь идёт о поставках в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и Берлин. В Госдепе отметили, что в прошлом году Америка поставила Украине больше систем безопасности, начиная с 2014 года. Кроме того, поставки продолжаются, и в ближайшее время запланировано ещё больше.

Ранее экс-нардеп Верховной рады Василий Волга заявил, что на Украине так долго и активно с подачи политиков разного уровня ждали вторжения России, что сейчас в обществе царит тотальное недоверие к власти. При этом общество "сильно радикализируется", даже в центре. По словам политика, речь уже идёт о подготовке к новому Майдану.

Политолог Егор Дибров уверен, что предпосылки к этому действительно существуют с сентября 2014 года, когда экс-президент Украины обещал закончить конфликт в Донбассе за 2 недели.

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