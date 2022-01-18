Нарышкин: кампанию по дискредитации Олимпиады в Пекине курирует Госдеп

Дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине может быть "агрессивным вмешательством" и проходить под "кураторством" Госдепартамента США, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, Россия располагает обширной информацией о намеренно развёрнутой кампании против Китая.

"Должен сказать, что мы располагаем довольно обширной информацией по развёрнутой США и их наиболее одиозными, послушными союзниками масштабной кампании по агрессивному и злонамеренному вмешательству в процесс подготовки пекинской Олимпиады", — цитирует Нарышкина ТАСС.

Кроме того, директор СВР подчеркнул, что такая тактика "не в новинку". Подобными приёмами пользовались и накануне Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

"Мы видим их попытки дискредитировать организаторов Олимпийских игр в Пекине. Главную роль в этих действиях играет Государственный департамент Соединённых Штатов Америки, который координирует всю антикитайскую активность по олимпийской тематике подконтрольных им неправительственных организаций и СМИ", — пояснил директор СВР.

Нарышкин подчеркнул, что спорт должен быть вне политики. И "цивилизованная" часть мира будет следить за "захватывающим дух" мероприятием.

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