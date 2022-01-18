Глава МИД ФРГ Бербок рассказал о страданиях, причинённых Германией народам СССР

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что во время Второй мировой войны Германия принесла народам Советского Союза много страданий, которые ничто не может возместить.

Во вторник, 18 января Бербок прилетела из Киева в Москву, где возложила цветы к Могиле Неизвестного солдата.

По словам министра, она почувствовала стыд и благоговение, когда оказалась около Могилы.

"Ничто не может возместить те страдания, которые мы причинили народам Советского союза", — сказала глава внешнеполитического ведомства ФРГ на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Её цитирует РИА Новости.

Бербок назвала переговоры сложными и добавила, что "самое важное — смирение и благодарность за готовность людей в России к примирению".

Ранее в ходе переговоров глава МИД России Сергей Лавров попросил немецкую коллегу Анналену Бербок не политизировать реализацию проекта "Северный поток-2".

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