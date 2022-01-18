В бундестаге оценили слова Бербок об Украине и НАТО: "Искажает реальность"

Член комитета бундестага по международной политике Андрей Хунко ("левые") заявил, что высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок о возможном вступлении Украины в НАТО не соответствуют внешнеполитической действительности.

В интервью РИА Новости политик подчеркнул: слова министра иностранных дел Германии о свободном выборе Киева искажают реальность.

"Заявления, сделанные ранее госпожой Бербок, о том, что Украина должна иметь свободный выбор… Во-первых, это политическое решение США — расширить НАТО вплоть до российской границы. Во-вторых, США никогда не признали бы размещения российских военных в соседних странах", — сказал Хунко.

По его словам, немецкие СМИ регулярно сообщают, что вступление в НАТО — исключительно суверенное решение отдельных стран.

"Это полностью искажает внешнеполитическую реальность", — заключил член комитета бундестага.

Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Украину пытаются превратить в военный плацдарм НАТО против России.

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