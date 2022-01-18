Глава ДНР назвал Порошенко и Зеленского негодяями: "Борьба плохого с ужасным"

Бывший президент Украины Пётр Порошенко такой же враг, как и нынешний лидер Владимир Зеленский, заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он назвал Порошенко и Зеленского негодяями, действия которых привели к большому количеству унесённых жизней. Кроме того, Пушилин прокомментировал и судебное разбирательство в отношении экс-президента Украины, он назвал его явным политическим преследованием.

"Это явное политическое преследование. Порошенко для нас такой же враг, как и Зеленский. Потому что он развязал боевые действия, которые унесли множество жизней. Он негодяй, но ещё большим негодяем оказался сам Зеленский. Он побеждал с большинством голосов и обещал посадить негодяев, в том числе Порошенко — не за поставки угля, а за действительные преступления. И он обещал закончить войну. Ничего этого не сделано, так что идёт борьба плохого с ужасным", — передаёт РИА Новости слова Пушилина.

Ранее Порошенко заподозрили в государственной измене, а именно: в отказе от поставок очень нужного стране угля из ЮАР. Таким образом бывший руководитель государства в период с 2014-го по 2015 год обеспечил "энергетическую зависимость" Киева от России, заявил глава следственного управления СБУ Анатолий Бунич.

Политик вернулся на Украину 17 января, представители правоохранительных органов попытались задержать его в аэропорту. Отмечается, что депутаты Верховной рады хотели помешать сотрудникам правопорядка. Успешно пройдя паспортный контроль, Порошенко направился в суд.

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