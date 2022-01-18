Польша предлагает подготовить санкции на случай "агрессии РФ против Украины"

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач требует заранее утвердить антироссийские санкции на случай "агрессии против Украины".

В эфире "Польского радио" он заявил, что этот вопрос уже поднимался на встрече дипломатов. По его словам, крайне важно, чтобы Евросоюз, США, Канада и Великобритания сумели продемонстрировать, какую высокую цену заплатят власти РФ за попытки дестабилизации ситуации на Украине, передаёт ТАСС.

"Нужно подготовить список потенциальных санкций на случай эскалации, действий России, которые могут быть реализованы на территории Украины и в киберпространстве с целью дестабилизации", — отметил замглавы МИД Польши.

Пшидач добавил, что Польша хочет находиться в состоянии готовности, а не "просыпаться в момент атаки" и обсуждать дальнейшие шаги в напряжённой обстановке.

В Кремле неоднократно подчёркивали: РФ передвигает войска в рамках своей территории, не угрожая другим государствам, в том числе Украине.

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