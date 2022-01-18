EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Польша предлагает подготовить санкции на случай "агрессии РФ против Украины"

Мир

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач требует заранее утвердить антироссийские санкции на случай "агрессии против Украины".

Польша предлагает подготовить санкции на случай "агрессии РФ против Украины"

В эфире "Польского радио" он заявил, что этот вопрос уже поднимался на встрече дипломатов. По его словам, крайне важно, чтобы Евросоюз, США, Канада и Великобритания сумели продемонстрировать, какую высокую цену заплатят власти РФ за попытки дестабилизации ситуации на Украине, передаёт ТАСС.

"Нужно подготовить список потенциальных санкций на случай эскалации, действий России, которые могут быть реализованы на территории Украины и в киберпространстве с целью дестабилизации", — отметил замглавы МИД Польши.

Пшидач добавил, что Польша хочет находиться в состоянии готовности, а не "просыпаться в момент атаки" и обсуждать дальнейшие шаги в напряжённой обстановке.

В Кремле неоднократно подчёркивали: РФ передвигает войска в рамках своей территории, не угрожая другим государствам, в том числе Украине.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Война России и Украины вот-вот начнется? Неожиданный прогноз политолога
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша украина
Новости
Жорин озвучил убедительную версию ограбления вдовы Градского
Войска РФ начали прибывать в Белоруссию для проверки сил Союзного государства
Reuters: Европе угрожает твиндемия из-за возвращения гриппа
Польша предлагает подготовить санкции на случай "агрессии РФ против Украины"
Василий Уткин показал, чем его кормят в больнице: "Что за люди"
Гинцбург: эффективность "Спутника V" против "омикрона" оценивается в 75%
Садальский о запрете продажи алкоголя в выходные дни: "По будням можно"
Вирусолог: заражение "омикроном" грозит большинству россиян в ближайшие недели
Посол РФ в Белоруссии Грызлов: не оставим незамеченным наращивание сил НАТО
Нарышкин: кампанию по дискредитации Олимпиады в Пекине курирует Госдеп
Последние материалы
Гинцбург: эффективность "Спутника V" против "омикрона" оценивается в 75%
Садальский о запрете продажи алкоголя в выходные дни: "По будням можно"
Вирусолог: заражение "омикроном" грозит большинству россиян в ближайшие недели
Посол РФ в Белоруссии Грызлов: не оставим незамеченным наращивание сил НАТО
Нарышкин: кампанию по дискредитации Олимпиады в Пекине курирует Госдеп
Молдовагаз вновь попросит Газпром отсрочить платёж или предоставить кредит
В бундестаге оценили слова Бербок об Украине и НАТО: "Искажает реальность"
Экс-глава МИД ФРГ: НАТО и Евросоюз никогда не представляли опасности для РФ
Мясников о перечне противопоказаний к вакцинации от COVID-19: "Глазам не верю!"
В МИД РФ опровергли информацию NYT об "эвакуации" дипломатов из Киева
Популярное
Мир. Новости мира
Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства

Семьи шести человек, погибших в Литве в результате событий января 1991 года, подали иск в суд против тогдашнего президента СССР Михаила Горбачёва.

Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Здоровье
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Мир. Новости мира
В посольстве Казахстана рассказали, где находится Назарбаев
Мир. Новости мира
Стал известен маршрут Назарбаева во время беспорядков: "Он жив, могилу не ищите"
Любовь Степушова Россия одним проектом может сделать Среднюю Азию "нашей" Любовь Степушова Александр Артамонов Украинские диверсанты требуют расширенных полномочий Александр Артамонов Василий Амирджанов В РПЦ удивились азарту борьбы с "оскорблениями" Василий Амирджанов
Экономика и бизнес
Россию предложили обязать заполнять газовые хранилища Европы. А иначе "плётка"
Общество
В Госдуме заявили о возможности новой пенсионной реформы в РФ
Россия одним проектом может сделать Среднюю Азию "нашей"
Мир. Новости мира
Россия одним проектом может сделать Среднюю Азию "нашей"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников