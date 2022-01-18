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Автор Ольга Лебедева

Канада построит на Украине завод по производству стрелкового оружия

Мир

Канадские компании планируют построить в Украине завод по производству стрелкового оружия. Когда это начинание будет реализовано, пока неизвестно.

Канада построит на Украине завод по производству стрелкового оружия

Послемайданная Украина не может самостоятельно производить боеприпасы для стрелкового оружия — единственный её завод находится на территории, неподконтрольной властям страны. "Под этим соусом" Киев регулярно выпрашивает у западных союзников "помощь в области безопасности":

поставка на сумму $60 млн была осуществлена в декабре 2021 года и состояла из стрелкового оружия и боеприпасов;

сейчас в Киеве ждут "посылку из Лондона" — противотанковое вооружение.

"Надо строить"

Канадские компании из Онтарио и Канадская коммерческая корпорация (CCC) в Оттаве хотят построить оружейный завод в Украине.

Представитель CCC Моуктар Абдиллахи сообщил The National Post:

"Поддержка CCC для Украины в настоящее время находится на стадии зондирования".

  • Государственная корпорация CCC помогает, если канадские фирмы хотят заключить международные контракты с иностранными правительствами.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Первый раз разговор о строительстве завода произошел в конце 2017 года. Но тогда говорилось, что Украина должна сначала убедить Канаду в том, что она пытается искоренить коррупцию в стране.

И всё это время — коррупция же в Незалежной никуда не делась — Канада поставляла в восточноевропейскую страну снайперские винтовки, оборудование для разминирования, шлемы, палатки, аптечки первой помощи и бронежилеты.

Теперь же, когда правительство Канады предупредило общественность воздержаться от любых поездок на Украину, из-за риска попасть "под раздачу" из-за "российской агрессии и милитаризации", планы по строительству завода достали из долгого ящика.

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Украина определит судьбу Канады
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы канада оружие украина
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