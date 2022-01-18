Канада построит на Украине завод по производству стрелкового оружия

Канадские компании планируют построить в Украине завод по производству стрелкового оружия. Когда это начинание будет реализовано, пока неизвестно.

Послемайданная Украина не может самостоятельно производить боеприпасы для стрелкового оружия — единственный её завод находится на территории, неподконтрольной властям страны. "Под этим соусом" Киев регулярно выпрашивает у западных союзников "помощь в области безопасности":

поставка на сумму $60 млн была осуществлена в декабре 2021 года и состояла из стрелкового оружия и боеприпасов;

сейчас в Киеве ждут "посылку из Лондона" — противотанковое вооружение.

"Надо строить"

Канадские компании из Онтарио и Канадская коммерческая корпорация (CCC) в Оттаве хотят построить оружейный завод в Украине.

Представитель CCC Моуктар Абдиллахи сообщил The National Post:

"Поддержка CCC для Украины в настоящее время находится на стадии зондирования".

Государственная корпорация CCC помогает, если канадские фирмы хотят заключить международные контракты с иностранными правительствами.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Первый раз разговор о строительстве завода произошел в конце 2017 года. Но тогда говорилось, что Украина должна сначала убедить Канаду в том, что она пытается искоренить коррупцию в стране.

И всё это время — коррупция же в Незалежной никуда не делась — Канада поставляла в восточноевропейскую страну снайперские винтовки, оборудование для разминирования, шлемы, палатки, аптечки первой помощи и бронежилеты.

Теперь же, когда правительство Канады предупредило общественность воздержаться от любых поездок на Украину, из-за риска попасть "под раздачу" из-за "российской агрессии и милитаризации", планы по строительству завода достали из долгого ящика.

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