Первый случай нового штамма коронавируса "омикрон" обнаружили на территории Пекина в минувшую субботу. Как заявили в центре по контролю и профилактике заболеваний столицы, вирус мог попасть в страну при помощи почтовой посылки.
По информации властей, первой заразившейся штаммом "омикрон" стала жительница района Хайдянь на северо-западе Пекина.
Как заявила женщина, из страны она не выезжала, но получила международное почтовое отправление из Канады, которое "побывало" транзитом на территории США и Гонконга, пишет РИА Новости.
По словам заразившейся, посылка к ней пришла 11 января. Специалисты проверили всех контактирующих лиц с заболевшей, но ПЦР-тесты дали отрицательный результат.
Кроме того, медики проверили на "следы омикрона" внешнюю упаковку посылки и содержимое. Выяснилось, что на некоторых документах, действительно, нашли частицы нового вида коронавируса.
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