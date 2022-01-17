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Автор Владимир Васютченко

Первый случай "омикрона" выявили в Челябинской области

Здоровье

В Челябинской области зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции, вызванный омикрон-штаммом.

Первый случай "омикрона" выявили в Челябинской области

Как сообщили РИА Новости в региональном Минздраве, новым вариантом COVID-19 заболела беременная женщина. В министерстве отметили, что заразившейся оказывают всю необходимую помощь.

Согласно сведениям первого замглавы региона Ирины Гехт, заболевшая жительница области не выезжала за рубеж. Известно также, что она не вакцинировалась от коронавируса.

Гехт отметила важность своевременной вакцинации и ревакцинации в связи с распространением "омикрона".

"Этот вирус очень контагиозен, очень заразен… У нас есть неделя-другая до большого подъема…", — заявила чиновница.

По информации оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ на 16 января, с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали 150 343 случая COVID-19. Выздоровели 141 993 заболевших, 6 373 скончались.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 челябинская область
Новости
Первый случай "омикрона" выявили в Челябинской области
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