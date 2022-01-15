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Автор Владимир Васютченко

Вирусолог назвал особенности течения COVID-19 при заражении "омикроном"

Здоровье

Заболевание коронавирусной инфекцией при заражении "омикроном" обычно протекает легче, чем при других штаммах COVID-19, сообщил вирусолог Константин Чумаков.

Вирусолог назвал особенности течения COVID-19 при заражении "омикроном"

"Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, и смертность значительно снизилась. В то время как раньше примерно 2% заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1%", — цитирует учёного РБК.

По словам Чумакова, ещё одной особенностью "омикрона" является то, что он в отличие от предыдущих штаммов не вызывает воспаления лёгких, а поражает верхние дыхательные пути.

Вирусолог отметил также, что новым вариантом COVID-19 чаще заражается молодёжь.

"Сейчас люди молодые и среднего возраста болеют гораздо больше по сравнению с пожилыми", — заявил учёный.

По мнению Чумакова, омикрон-штаммом переболеют все россияне. При этом существенная часть жителей РФ заразятся в ближайшие два месяца.

"Нам всем придется переболеть… Многие переболеют, даже не подозревая этого", — сказал вирусолог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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