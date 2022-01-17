Украинский мэр посетовал на "сумасшедшие" цены на газ

Мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога назвал цены на газ в стране "сумасшедшими". Политик подчеркнул, что несмотря на прежние тарифы, стоимость голубого топлива возросла в разы.

Как отметил Нога, люди переживают из-за сложившейся ситуации на энергетическом рынке.

"Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ сумасшедшая… Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует", — цитирует мэра телеканал "Наш".

Нога подчеркнул, что в Сумской области самая мощная ТЭЦ, но толка от этого немного.

"Нам совместно с НАК "Нафтогаз Украины" удалось запустить систему. У нас самая мощная ТЭЦ в Сумской области. Это примерно как КАМАЗ возит коробку для спичек, потому что ТЭЦ была рассчитана на огромные мощности. Она может пять городов таких, как Шостка, обеспечить, и тогда была бы экономика", — резюмировал политик.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление нескольких энергетических компаний в Европе о том, что в случае обострения конфликта между Россией Украиной, ЕС будет тяжело найти альтернативу российскому газу. В том числе и из-за ограниченных запасов голубого топлива.

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