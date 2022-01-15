Reuters: энергокомпании сообщили Госдепу об отсутствии альтернатив газу РФ

Ряд энергетических компаний заявили госдепартаменту США, что в случае если поставки газа из России прекратятся, у них практически нет альтернативных. Кроме того, мировые запасы топлива ограничены.

Евросоюз зависит от российского голубого топлива на треть, но найти равноценного поставщика компании не смогу в короткие сроки, в случае, если конфликт между Россией и Украиной сорвёт все существующие договорённости. Поэтому власти США решили провести переговоры с "гигантами" мировой энергетической отрасли на "всякий случай".

"Мы обсудили ряд непредвиденных обстоятельств и обсудили все, что мы делаем, с нашими национальными партнёрами и союзниками", — цитирует источник, близкий к ситуации, Reuters. — "Мы сделали это с Европейской комиссией, но мы также сделали это с энергетическими компаниями. Правильно будет сказать, что мы говорили с ними о наших опасениях и говорили с ними о ряде непредвиденных обстоятельств".

Ранее Pravda. Ru писала о том, что администрация Белого дома планирует вынести на обсуждение Совета Безопасности ООН проблему энергокризиса в Незалежной.

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