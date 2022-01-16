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Автор Юлия Миленина

Глава "Нафтогаза" Витренко: ФРГ не должна зарабатывать на "Северном потоке-2"

Мир

Германия не должна зарабатывать на российском "Северном потоке-2" за счёт других государств. Об этом заявил руководитель "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко.

Глава "Нафтогаза" Витренко: ФРГ не должна зарабатывать на "Северном потоке-2"

Он подчеркнул, что ФРГ получит экономические преимущества, если с помощью СП-2 станет главным распределительным пунктом газа из РФ, передаёт РИА Новости.

"Как ведущая европейская страна ФРГ не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счёт других европейских стран", — отметил глава "Нафтогаза".

Вместе с тем Витренко добавил, что руководители европейских компаний должны сами определять, как именно импортировать газ — через Украину или СП-2. По его словам, Россия сегодня продолжает выполнять все обязательства по контрактам с Европой.

Ранее в интервью изданию Euractiv Витренко раскритиковал решение ФРГ, позволяющее оператору Nord Stream 2 AG создать "дочку" в Германии. Он призвал остановить сертификацию трубопровода из-за его "несоответствия европейским стандартам".

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Северный поток-2 опять под угрозой: Что говорят эксперты?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина нафтогаз германия северный поток-2
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