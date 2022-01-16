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Автор Юлия Миленина

WSJ: лидеры европейских стран, входящих в НАТО, боятся примирения РФ и Запада

Мир

Лидеры некоторых европейских государств, входящих в состав Североатлантического альянса, обеспокоились взаимными шагами НАТО и РФ по примирению, пишет The Wall Street Journal.

WSJ: лидеры европейских стран, входящих в НАТО, боятся примирения РФ и Запада

Дипломаты НАТО пояснили, что они против принятия каких-либо решений без учёта мнения Европы. Как отмечается в статье, европейские политики получают почти все сведения о российско-американских переговорах из СМИ.

"Некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации", — сказано в материале.

По информации WSJ, далеко не все представители НАТО согласны пойти на такой шаг. Однако американские дипломаты в ответ на критику подчеркнули: речь шла лишь об идеях, а не о предложениях. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг пообещал обсуждать с союзниками конкретные договорённости.

Ранее в интервью CNN, выдержки из которого приводит Bloomberg, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США находятся на "слишком разных треках", ведь между странами сохраняются разногласия по поводу гарантий безопасности.

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Темы сша нато переговоры йенс столтенберг
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WSJ: лидеры европейских стран, входящих в НАТО, боятся примирения РФ и Запада
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