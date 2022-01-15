Блинкен: США и НАТО готовы продолжать диалог с Россией

США и НАТО выражают готовность продолжать диалог с Россией. Об этом сообщил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

"Был рад поговорить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после Совета НАТО-Россия на этой неделе. США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией", — отметил Блинкен в Twitter.

10 января в Женеве прошёл первый этап переговоров по стратегической стабильности между США и Россией. После этого в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Далее, 13 января в Вене состоялись дискуссии в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В центре внимания всех этих переговоров оказались предложения России по гарантиям безопасности, разработанные в конце 2021 года в свете ухудшения ситуации на Украине и адресованные российской стороной НАТО и США.

Согласно этим предложениям, Россия настаивает на нерасширении НАТО на восток, запрете присоединения к альянсу бывших союзных государств и размещения на их территории военных баз НАТО.

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, США и их партнёры пока не соглашаются с основными пунктами предложений по безопасности, предложенных Россией.

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