Трамп: ложь "сумасшедших" политиков из США о России усложняла работу

"Сумасшедшие" американские чиновники мешали работе бывшей администрации, распространяя фейки о России. Об этом заявил экс-глава США Дональд Трамп, выступая на митинге сторонников в штате Аризона.

По словам политика, США — самая сложная страна, с которой ему приходилось иметь дело. Он подчеркнул, что в годы его правления некоторые сотрудники государственных органов нередко использовали ложные обвинения в адрес РФ.

"У нас есть сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: "Россия, Россия, Россия". Всё сфабрикованное, всё созданное", — приводит слова Трампа РИА Новости.

Бывший президент США также добавил, что подобные технологии использовали и против него, обвиняя в тайных связях с Россией.

В 2016 году после президентских выборов в Штатах началось расследование по поводу того, что Трамп якобы находился в сговоре с РФ. В Кремле неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве в дела США.

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