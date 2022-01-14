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Автор Юлия Миленина

В Госдуме отреагировали на заявление Салливана о "решительном ответе" России

Мир

США ведут себя неконструктивно, ведь власти РФ не сообщали о планах по размещению войск в Латинской Америке. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, комментируя в интервью Pravda.Ru высказывание помощника президента США Джейка Салливана о "решительном ответе" России.

В Госдуме отреагировали на заявление Салливана о "решительном ответе" России

По словам парламентария, американцы давно позволяют себе подобные угрозы. Он напомнил, что США обещали "решительный ответ" РФ после возвращения Крыма.

"Эта фраза — обычная риторика Штатов последние несколько лет. Они везде свою "решительность" пытаются проявлять, но ведут себя неконструктивно. Мы вообще пока нигде не заявляли, что в Латинской Америке разместим войска. Сложно мне комментировать безумных людей, стоящих у власти в США", — сказал Луговой.

Депутат подчеркнул: США нагнетают напряжённость и создают угрозу войны, так как считают, что находятся "во главе мирового порядка".

"Мы за пределы РФ особо не выдвигаемся. Они имеют базы чуть ли не в 70 странах. Пусть подойдут к зеркалу и безумными глазами посмотрят в своё безумное отражение", — заключил он.

Ранее Салливан, выступая на брифинге в Белом доме, заявил, что США дадут "решительный ответ", если РФ разместит свои войска в Латинской Америке.

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Темы сша госдума джейк салливан
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