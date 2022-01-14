Лавров: США вместе с союзниками хотят создать военные плацдармы вокруг РФ

Американцы вместе с союзниками планируют окружить РФ военными плацдармами. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, США стремятся доминировать в Европе. Глава МИД подчеркнул: своими действиями Штаты нарушают нормы, прописанные в Хартии европейской безопасности, которая была принята в Стамбуле в 1999 году, передаёт РИА Новости.

"Они хотят создавать плацдармы вокруг РФ, военные плацдармы, хотят постоянно создавать раздражители для нас, вокруг наших границ", — отметил Лавров.

9 и 10 января в Женеве состоялись российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Консультации продолжились 13 января на площадке ОБСЕ. Россия требует, чтобы НАТО прекратил расширение на восток, в том числе на украинские земли.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал диалог с США по результатам двух раундов неудачным. Он также добавил, что громкие заявления американских политиков о возможных антироссийских санкциях, которые звучат на фоне переговоров, негативно сказываются на отношениях между странами.

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