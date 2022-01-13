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Автор Валентина Севрюгина

Зеленский ввёл ограничения для олигархов даже за пределами Украины

Мир

Глава министерства юстиций Украины Денис Малюська рассказал об ограничениях президента страны Владимира Зеленского для украинских олигархов, сообщает РИА Новости.

Зеленский ввёл ограничения для олигархов даже за пределами Украины

По его словам, одно из заданий, которое поставил президент на последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны — отработать процесс взаимодействия с международными партнерами, чтобы статус олигарха и ограничения не оставались исключительно в границах Украины.

Таким образом, даже за пределами страны будет устанавливаться дополнительный контроль за активами и деятельностью украинских олигархов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предметно договариваться о снижении напряжённости в Донбассе. В пресс-службе лидера отметили, что в стране намерены и дальше решать проблемы дипломатическим путём.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир зеленский
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