Зеленский: Украина готова договариваться о прекращении конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предметно договариваться о снижении напряжённости в Донбассе.

Во вторник, 11 января, глава государства встретился с советниками руководителей Франции и Германии. Во время переговоров стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Донбасса.

"Мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырёх стран", — сказал Зеленский.

На встрече он также поднял вопросы, связанные с российско-украинскими отношениями и ситуацией у границ страны. В пресс-службе Зеленского сообщили, что Киев намерен и дальше решать проблемы дипломатическим путём.

Напряжённая обстановка на востоке Украины сохраняется уже больше семи лет. Жертвами конфликта стали свыше 13 тысяч человек. "Нормандская четвёрка" (РФ, Украина, Германия и Франция) утвердила Минские соглашения для стабилизации ситуации в Донбассе. Они предполагают прекращение огня и ликвидацию тяжёлого вооружения от линии соприкосновения.

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