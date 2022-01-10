Украинский депутат заявил, что РФ может признать Донбасс после встречи с США

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Егор Чернев предупредил, что Россия способна официально признать неподконтрольные Киеву территории ЛДНР. Власти примут такое решение, если встреча Москвы и Вашингтона окажется провальной, подчеркнул политик.

"Если переговоры между США и Россией окажутся провальными, Москва может признать независимость так называемых ЛНР и ДНР. Проект соответствующего постановления уже подготовлен и может быть рассмотрен в Госдуме в ближайшее время", — заявил Чернев на своём Facebook-аккаунте.

Также парламентарий отметил, что принятие Донбасса Россией нарушит минские договорённости. По мнению депутата, подобное действие Москвы дестабилизирует обстановку на Украине и в Европе.

Ранее в Женеве завершились переговоры между представителями министерств иностранных дел РФ и США. Заместитель главы МИД Сергей Рябков описал диалог с Вашингтоном как "ошеломляющий" и "трудный". Встреча двух сторон случилась из-за предположений западных стран о "вторжении" российской армии на территорию Украины.

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