Власти Украины могут ввести талоны на продукты из-за роста цен

Власти Украины не исключают введение продуктовых талонов в связи с подорожанием продуктов в магазинах, сообщают Vesti.ua со ссылкой на советника главы государства по экономическим вопросам Олега Устенко.

Как отметил политик, в сложившейся ситуации не следует снижать или отменять НДС на продовольствие, так как это может повлечь дополнительные расходы из бюджета на администрирование налогов. Кроме того, по словам советника Владимира Зеленского, такое решение "повредит конкуренции" между производителями и продавцами.

Именно поэтому введение продуктовых карточек, скорее всего, станет самым лучшим вариантом, подчеркнул Устенко.

"Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты, и введение так называемых продуктовых чеков", — сказал он.

Аналитики регулярно говорят о напряжённой обстановке в экономической сфере Украины. Ранее представители Министерства финансов страны подписали соглашение со Всемирным банком о предоставлении Киеву займа в 300 миллионов евро для восстановления экономики.

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