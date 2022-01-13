Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сравнил нелегальных мигрантов, которые пришли в Белоруссию, с "биологическим оружием".
Он отметил в интервью изданию "Украинская правда", что задача любого государства защищать суверенитет, неприкосновенность границ.
"Это не мигранты. Это своего рода "биологическое оружие". Когда берут людей, отправляют их с известными результатами, когда никто их в ЕС не собирался пропускать. Ну, как это?" — озадачился Данилов.
В начале ноября 2021 года на польско-белорусской границе сложилась кризисная ситуация. Несколько тысяч нелегальных беженцев из стран Ближнего Востока и Африки намеревались прорваться в Евросоюз, однако власти Польши отказались их пропускать.
Главы ряда государств обвиняют в создании напряжённой обстановки белорусского лидера Александра Лукашенко.
В декабре прошлого года для мигрантов открыли эвакуационные рейсы. Многие из них уже вернулись на родину.
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