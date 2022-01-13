Дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес её отца

Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева поблагодарила жителей страны за слова поддержки в адрес её отца после массовых беспорядков.

В своём Facebook-аккаунте Алия Назарбаева подчеркнула, что очень переживает из-за случившегося на территории республики. Она выразила соболезнования семьям погибших граждан.

"С тяжёлым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей", — написала Алия.

Дочь Назарбаева добавила, что массовые беспорядки, начавшиеся в первые дни 2022 года, стали "жёстким уроком" для истории Казахстана. По её словам, в мирное время люди не должны погибать.

"И благодарю за моральную поддержку моего отца в данный момент. Он получает много сообщений в эти дни", — заключила она.

Известно, что младшей дочери Назарбаева 41 год. У неё есть свой бизнес. Кроме того, она занимается благотворительностью, экологической и общественной деятельностью.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.