Литве так страшно жить, что там хотят призывать женщин в армию

Вслед за Украиной о введении обязательной воинской повинности для женщин задумались в Литве.

По словам главного советника президента страны по вопросам нацбезопасности Дариуса Кулиешюса, у главы государства пока нет "определённой позиции”, поэтому обсуждение проблемы вынесено "в мир" — "общество и политики должны решить, призывать женщин в армию или нет".

"В технико-экономическом обосновании Министерства обороны рассматривалась возможность всеобщего призыва на военную службу как для мужчин, так и для женщин и только для мужчин. Было установлено, что первый вариант потребует больше времени и инвестиций", — сказал Дариус Кулиешюс в интервью радио Žinių Radijas.

Напомним, что:

Литва ввела частичную воинскую повинность в 2015 году в ответ на агрессию России против Украины;

в настоящее время ежегодно на военную службу призывается чуть более 3800 мужчин в возрасте 18-23 лет;

женщины и сейчас могут служить в качестве добровольцев.

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