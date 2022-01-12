Вслед за Украиной о введении обязательной воинской повинности для женщин задумались в Литве.
По словам главного советника президента страны по вопросам нацбезопасности Дариуса Кулиешюса, у главы государства пока нет "определённой позиции”, поэтому обсуждение проблемы вынесено "в мир" — "общество и политики должны решить, призывать женщин в армию или нет".
"В технико-экономическом обосновании Министерства обороны рассматривалась возможность всеобщего призыва на военную службу как для мужчин, так и для женщин и только для мужчин. Было установлено, что первый вариант потребует больше времени и инвестиций", — сказал Дариус Кулиешюс в интервью радио Žinių Radijas.
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