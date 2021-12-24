Феминистка поддержала приказ о воинском учёте украинок

Правозащитница и феминистка Мария Арбатова в разговоре с Pravda.Ru прокомментировала заявления советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича о новой обязанности гражданок страны явиться в военкомат в 2022 году.

"Торжество гендерного равенства. Наиболее боеспособные армии мира, американская и британская, включают в свой состав женщин. Другой вопрос, что это, конечно, не люди по призыву, а контрактники. Безусловно, наша система призыва, когда мужчина обязан служить в армии, абсолютное рабовладение и цивилизованная армия может быть только двуполая и контрактная", — заявила специалист.

Она подчеркнула, что положительно оценивает приказ о воинском учёте украинок, поскольку в армии, в которой служат люди с разным полом, намного меньше нарушают права человека. По данным эксперта, в России работают 30% контрактниц.

"Появляются женщины-контрактницы уже даже в ВДВ и в каких-то других военных профессиях, которые раньше были закрыты. Женщины потихоньку смещают вот эту атмосферу дедовщины, атмосферу отсутствия эмпатии, атмосферу жесткости. Поэтому я бы хотела, чтобы в нашей ситуации пошли по тому же самому пути", — заключила Арбатова.

Ранее в ВСУ сообщили, что в следующем году жительницы Украины от 18 до 60 лет должны посетить военкомат, так как их необходимо проверить на пригодность для постановки на воинский учёт. По словам Арестовича, женщины сами добивались этого.

"Ну, гендерное равенство, простите. Женщины этого добивались всю дорогу. Вот добились наконец-то. Одни и те же требования к мужчинам и женщинам", — отметил Арестович в эфире YouTube-канала Politeka Online.

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