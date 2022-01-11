Франция выступила за диалог с Россией для урегулирования кризиса на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что необходимо поддерживать диалог с Россией и Украиной для того, что найти решение текущего кризиса, сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем французский лидер отметил, что сейчас очень много обсуждений посвящено главным международным вопросам — России и Украине.

"Тут мы придерживаемся общеевропейского подхода, который сочетает в себе жёсткость и в то же время поддержание каналов диалога, чтобы найти решение для урегулирования", — сказал Макрон

Ранее в Женеве закончились восьмичасовые переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности. Военные эксперты считают, что Россия даст немедленный "военно-политический" ответ, если США откажутся давать Москве юридические гарантии о невступлении Украины, Грузии и других постсоветских стран в НАТО.

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