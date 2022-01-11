Молдавия попросила "Газпром" отменить авансовый платёж за газ

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера отменить аванс за поставку газа. Республика вновь столкнулась с энергетическим кризисом.

Спыну рассказал, что руководство российской компании пока не дало своего согласия, вопрос ещё находится на рассмотрении.

"Я обсудил с главой "Газпрома" возможность отмены оплаты аванса, хотя бы за январь, окончательное решение пока не принято. Возможно, в ближайшее время состоится заседание наблюдательного совета по этому вопросу", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее у "Молдовагаза" возникали проблемы с оплатой поставок "голубого" топлива, в результате чего у молдавской компании образовалась большая задолженность перед "Газпромом". Долг помогло погасить правительство Молдавии. Однако позже премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила, что власти больше не будут оказывать финансовую поддержку, если появятся новые долги, компания вынуждена будет справляться самостоятельно.

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