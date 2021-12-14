Правительство Молдавии больше не будет погашать долги перед Газпромом

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что компании Молдовагаз больше никто не станет помогать в погашении её долгов перед Газпромом.

"В протоколе, который был подписан, была оговорена плата за октябрь, дальше за обеспечение выплат Газпрому отвечает компания Молдовагаз", — передаёт РИА Новости её слова.

Ранее Правительство Молдавии уже помогло оплатить большую задолженность Молдовагаза за поставку "голубого" топлива перед российской компанией. Однако теперь, если появятся новые долги, компания вынуждена будет справляться сама. Власти республики не готовы оказывать финансовую поддержку на постоянной основе.

Стало известно, что Молдовагаз уже произвела платёж Газпрому за ноябрьский газ, и приступила к сбору средств для оплаты за первую половину декабря. Об этом рассказал глава компании Вадим Чебан. Он также обратился к потребителям, чтобы те вовремя осуществляли все необходимые выплаты.

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