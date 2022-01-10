EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Украинский дипломат Мельник: Германия должна отказаться от запуска СП-2

Мир

Властям ФРГ нужно окончательно остановить сертификацию и последующий запуск российского газопровода "Северный поток-2", заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Украинский дипломат Мельник: Германия должна отказаться от запуска СП-2

По словам дипломата, лидеры европейских стран и США должны утвердить "жёсткие превентивные меры" в отношении РФ. При этом, как отметил Мельник, сделать это следует уже сейчас, а не в момент эскалации, передаёт ТАСС.

"Окончательный отказ от "Северного потока-2" должен быть частью каталога ограничений", — сказал Мельник.

Он также потребовал, чтобы новое правительство Германии посодействовало членству Украины в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе.

В середине ноября 2021 года сотрудники Федерального сетевого агентства ФРГ временно приостановили процесс сертификации СП-2 из-за организационно-правовых вопросов. Компания Nord Stream 2 AG также получила требование создать немецкую "дочку" организации для продолжения регистрации газопровода.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Политолог: Украина может спастись, только если станет федерацией
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина германия евросоюз северный поток-2
Новости
Исследование: дети, переболевшие COVID-19, "бонусом" рискуют получить диабет
Украинский дипломат Мельник: Германия должна отказаться от запуска СП-2
Посол РФ в США назвал косвенных виновных в беспорядках в Казахстане
Госсекретарь Казахстана: беспорядки в стране — гибридная террористическая атака
Часть Великой Китайской стены рухнула после землетрясения
Лихачи, не видящие разметки на дороге, теперь могут "прокатиться" на зону
Глава МИД ФРГ Бербок: "Северный поток-2" пока не отвечает требованиям ЕС
NI: Албания, Словения и Черногория — бесполезные "страны-иждивенцы" для НАТО
Китайский город подвергся нашествию толпы страусов
Рябков: США некомфортно вести диалог с РФ из-за партнёров-русофобов в НАТО
Последние материалы
Посол РФ в США назвал косвенных виновных в беспорядках в Казахстане
Госсекретарь Казахстана: беспорядки в стране — гибридная террористическая атака
Часть Великой Китайской стены рухнула после землетрясения
Лихачи, не видящие разметки на дороге, теперь могут "прокатиться" на зону
Глава МИД ФРГ Бербок: "Северный поток-2" пока не отвечает требованиям ЕС
NI: Албания, Словения и Черногория — бесполезные "страны-иждивенцы" для НАТО
Китайский город подвергся нашествию толпы страусов
Рябков: США некомфортно вести диалог с РФ из-за партнёров-русофобов в НАТО
Принцип "еду как хочу" по-новому ударит по кошельку водителей
Связь смерти пациента с корпоративом медиков в Лесосибирске выясняет прокуратура
Популярное
Шоу-бизнес
Садальский о беспорядках в Казахстане: "У нас это невозможно"

Актёр Станислав Садальский сопоставил стоимость газа в России и в Казахстане.

Садальский о беспорядках в Казахстане: "У нас это невозможно"
Шойгу рассказал о войне против России: "Проигрывать не имеем права"
Общество
Шойгу рассказал о войне против России: "Проигрывать не имеем права"
Мир. Новости мира
Украина не может вывезти своих граждан из Алма-Аты
Бывший СССР
Политолог Шибутов о судьбе Казахстана: халифат ИГИЛ* и десятки тысяч погибших
Любовь Степушова Политолог Шибутов о судьбе Казахстана: халифат ИГИЛ* и десятки тысяч погибших Любовь Степушова Усам Оздемиров Европа рыла "Газпрому" яму, но лишь загнала себя в кризис Усам Оздемиров Вячеслав Шпаковский Новые электромобили: эра автомобилей заканчивается Вячеслав Шпаковский
Мир. Новости мира
Посол РФ в Казахстане пообещал "дать по зубам" всем недругам России
Мир. Новости мира
МИД РФ предупредил США о возможной единственной встрече в Женеве
США хотят от Казахстана объяснений по поводу обращения за помощью в ОДКБ
Мир. Новости мира
США хотят от Казахстана объяснений по поводу обращения за помощью в ОДКБ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников