Украинский дипломат Мельник: Германия должна отказаться от запуска СП-2

Властям ФРГ нужно окончательно остановить сертификацию и последующий запуск российского газопровода "Северный поток-2", заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По словам дипломата, лидеры европейских стран и США должны утвердить "жёсткие превентивные меры" в отношении РФ. При этом, как отметил Мельник, сделать это следует уже сейчас, а не в момент эскалации, передаёт ТАСС.

"Окончательный отказ от "Северного потока-2" должен быть частью каталога ограничений", — сказал Мельник.

Он также потребовал, чтобы новое правительство Германии посодействовало членству Украины в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе.

В середине ноября 2021 года сотрудники Федерального сетевого агентства ФРГ временно приостановили процесс сертификации СП-2 из-за организационно-правовых вопросов. Компания Nord Stream 2 AG также получила требование создать немецкую "дочку" организации для продолжения регистрации газопровода.

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