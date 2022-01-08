В Казахстане 10 января объявили днём общенационального траура по жертвами массовых беспорядков на территории республики.
Соответствующее решение принял глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.
"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент принял решение объявить 10 января 2022 года днём общенационального траура", — написал Уали в своём Facebook-аккаунте.
Указ Токаева пообещали опубликовать позже.
Ранее в МВД Казахстана проинформировали, что в результате беспорядков погибли 18 силовиков, двое из них были обезглавлены. По данным Национальной гвардии страны, скончались двое военнослужащих. В ходе уличных столкновений более 10 медиков получили различные травмы.
Массовые беспорядки начались в Казахстане в первые дни нового года из-за роста стоимости автомобильного газа. В стране ввели режим ЧП.
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