Аналитик Лозовский: Запад стремится максимально разрушить Украину

Запад стремится нанести максимальный ущерб Украине, ведь она находится под влиянием РФ. Об этом заявил политический аналитик Сергей Лозовский.

По его словам, даже в долгосрочной перспективе Украина не станет членом Евросоюза и НАТО.

"Украина, так или иначе, в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада", — сказал эксперт в эфире YouTube-канала "Первый казацкий".

Он также добавил, что западные страны веками видели в Украине "ту или иную форму опасности". Как отметил Лозовский, без РФ Украина считается неполным государством.

С февраля 2019 года Верховная рада утвердила конституционные изменения, закрепив курс страны на членство в ЕС и Североатлантическом альянсе.

В последнее время в западных СМИ регулярно появляются материалы о том, что РФ готовит нападение на Украину. В Кремле уже неоднократно опровергали эту информацию.

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