На Украине обвинили ЕС в провоцировании Газпрома наносить Киеву "удары под дых"

Газпром нанес политической элите Украины несколько ударов под дых, сперва закрыв реверс из Венгрии, затем — сократив прокачку газа в сторону Словакии.

Так считает украинский экономист Алексей Кущ. В статье, опубликованной на портале "Главред" он "частично оправдал" действия "Газпрома", объяснив их "провокацией со стороны проводимой странами ЕС политики" в энергетической сфере. Именно из Брюсселя, по словам экономиста, исходит угроза снабжения Незалежной газом.

Эксперт утверждает, что ГТС Украины "становится не нужна для ЕС":

"Немцы получают дешёвый газ благодаря политическому лоббированию двух Северных потоков. Турки — Голубого и Турецкого потоков. Поляки — ратуя за норвежский и американский газ".

При таком раскладе, объясняет Кущ, у Украины нет шансов "обеспечить себя дешёвым газом", поскольку она уже — в угоду политике — отказалась покупать его у РФ напрямую, отдав предпочтение реверсу, а актуальность её как транзитёра снижается.

"Странам ЕС становится неинтересна наша ГТС, поскольку они ее не контролируют, и потому не могут использовать как аргумент для выторговывания низких цен по долгосрочным контрактам, условием которых будет прокачка газа по территории Украины", — резюмирует эксперт.

Итог политических игрищ вокруг газа, как считает украинский аналитик, будет печален:

Киеву придется "покупать сверхдорогой газ на европейских хабах без каких-либо гарантий технической возможности физического реверса в нужном объеме".