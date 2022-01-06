Газпром нанес политической элите Украины несколько ударов под дых, сперва закрыв реверс из Венгрии, затем — сократив прокачку газа в сторону Словакии.
Так считает украинский экономист Алексей Кущ. В статье, опубликованной на портале "Главред" он "частично оправдал" действия "Газпрома", объяснив их "провокацией со стороны проводимой странами ЕС политики" в энергетической сфере. Именно из Брюсселя, по словам экономиста, исходит угроза снабжения Незалежной газом.
Эксперт утверждает, что ГТС Украины "становится не нужна для ЕС":
"Немцы получают дешёвый газ благодаря политическому лоббированию двух Северных потоков. Турки — Голубого и Турецкого потоков. Поляки — ратуя за норвежский и американский газ".
При таком раскладе, объясняет Кущ, у Украины нет шансов "обеспечить себя дешёвым газом", поскольку она уже — в угоду политике — отказалась покупать его у РФ напрямую, отдав предпочтение реверсу, а актуальность её как транзитёра снижается.
"Странам ЕС становится неинтересна наша ГТС, поскольку они ее не контролируют, и потому не могут использовать как аргумент для выторговывания низких цен по долгосрочным контрактам, условием которых будет прокачка газа по территории Украины", — резюмирует эксперт.
Итог политических игрищ вокруг газа, как считает украинский аналитик, будет печален:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Несмотря на протестный потенциал западных областей Казахстана, наивно полагать, что только газ и рост цен спровоцировали столь мощный и жестокий бунт казахов.