Госсекретарь США посоветовал Европе повернуть "Северный поток-2" против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен посоветовал европейцам использовать газопровод "Северный поток-2" против России. По его словам, этот проект является "рычагом влияния" Евросоюза.

По итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок американский госсекретарь заявил, что "Северный поток-2" — это рычаг, который Евросоюз может использовать в отношении России".

Он напомнил, что сейчас поставок газа по "Северному потоку-2" не осуществляется. И по мнению госсекретаря, "затруднительно представить, что газ потечет по нему в будущем", в случае обострения ситуации вокруг Украины, сообщает РИА "Новости".

Судя по комментарию Анналены Бербок, эту точку зрения она вполне разделяет. Она подчеркнула, что США и Германия договорились — если Россия будет использовать поставки энергоносителей в качестве "оружия", то будут предприняты "эффективные меры".

"Мы не просто полностью поддерживаем это, но это полностью распространяется на новое федеральное правительство", — сказала она.

Напомним, договорённости о том, что США не будут вводить новые санкции против "Северного потока — 2", а Германия приложит усилия для сохранения транзита через Украину, были достигнуты летом прошлого года предыдущим канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом.

Но стоит заметить, что 14 января в американском сенате планируется рассмотрение законопроекта о новых санкциях против "Северного потока-2". Ранее поправки о введении санкций не стали включать в американский оборонный бюджет, в чём немалую роль сыграла нынешняя американская администрация. Но теперь республиканцы в сенате уверены, что законопроект будет принят.