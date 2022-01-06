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Автор Ольга Лебедева

Токаев: вооружённые банды на наших улицах подготовлены за рубежом

Мир

Власти Казахстана считают массовые беспорядки, которые сотрясают страну, начиная со 2 января, "вторжением вооруженных банд, подготовленных за рубежом", сообщили в четверг вечером в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Токаев: вооружённые банды на наших улицах подготовлены за рубежом

В коммюнике также подтверждается, что ОДКБ получила запрос о поддержке со стороны центральноазиатской страны для стабилизации ситуации.

"Казахстан проводит консультации с членами Совета Коллективной Безопасности в ОДКБ, и призвал глав Государств-членов ОДКБ для оказания помощи военным в Республике Казахстан. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации ситуации в стране", — уточняется в документе.

Незадолго до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в настоящее время председательствует в Совете коллективной безопасности ОДКБ, объявил в своём аккаунте в Facebook о направлении таких сил военного альянса. Его сообщение также опубликовал официальный портал Кремля.

Это решение подтверждается статьей 4 договора, в соответствии с которой государства-члены незамедлительно оказывают поддержку, в том числе военную, лицу, подвергшемуся нападению извне. Кроме того, в статье 2 соглашения отмечается, что члены проводят совместные консультации для координации своих действий в случае угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного из членов альянса.

К слову, напомним, как ранее рассказывала Pravda. Ru, у России есть ряд веских причин, которые могут не позволит ей сохранять позицию стороннего наблюдателя.

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