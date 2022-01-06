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Автор Ольга Лебедева

Талибы* именем шариата обезглавливают манекены в магазинах

Мир

Талибы* приказали магазинам одежды в афганской провинции Герат обезглавить все манекены, потому что они являются "идолами”.

Талибы* именем шариата обезглавливают манекены в магазинах

Об этом сегодня сообщила газета The Times. По данным издания, постановление было вынесено на прошлой неделе местным отделением Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока, которому поручено обеспечить соблюдение законов шариата в западной провинции.

Чиновники изначально хотели, чтобы владельцы магазинов вообще убрали манекены, описав их как "статуи”, которым "поклонялись”. Однако владельцы магазинов заявили, что это окажет негативное влияние на их и без того "барахтающийся" бизнес. Талибы* смягчились и ограничились простым обезглавливанием манекенов, а тех, кто нарушит новое правило, ожидает суровое наказание.

Приказ выполняется

В беседе с корреспондентом The Times один владелец магазина пожаловался, что требование талибов* приведет к финансовым потерям для бизнеса, поскольку каждый манекен стоит $70 — 100.

Судя по непроверенному видео, распространенному в социальных сетях, на котором мужчина обезглавливает манекен ножовкой, некоторые владельцы магазинов уже решили выполнить это постановление.

*организация, запрещённая в РФ

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