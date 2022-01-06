Талибы* именем шариата обезглавливают манекены в магазинах

Талибы* приказали магазинам одежды в афганской провинции Герат обезглавить все манекены, потому что они являются "идолами”.

Об этом сегодня сообщила газета The Times. По данным издания, постановление было вынесено на прошлой неделе местным отделением Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока, которому поручено обеспечить соблюдение законов шариата в западной провинции.

Чиновники изначально хотели, чтобы владельцы магазинов вообще убрали манекены, описав их как "статуи”, которым "поклонялись”. Однако владельцы магазинов заявили, что это окажет негативное влияние на их и без того "барахтающийся" бизнес. Талибы* смягчились и ограничились простым обезглавливанием манекенов, а тех, кто нарушит новое правило, ожидает суровое наказание.

Приказ выполняется

В беседе с корреспондентом The Times один владелец магазина пожаловался, что требование талибов* приведет к финансовым потерям для бизнеса, поскольку каждый манекен стоит $70 — 100.

Судя по непроверенному видео, распространенному в социальных сетях, на котором мужчина обезглавливает манекен ножовкой, некоторые владельцы магазинов уже решили выполнить это постановление.

*организация, запрещённая в РФ

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