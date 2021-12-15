ООН: талибы* казнят тех, кто работал с США без суда и следствия

Согласно отчету Комиссии ООН по правам человека, представленному в Женеве 14 декабря, с момента вывода войск США из Афганистана в августе 2021 года более 100 местных военнослужащих армии США и сторонников бывшего светского правительства, особенно офицеров афганской армии и других органов безопасности, были казнены без судебного разбирательства.

По меньшей мере 72 из этих незаконных убийств были совершены талибами*.

Кроме того, в провинции Нангархар было совершено не менее 50 казней предполагаемых боевиков организации "Исламское государство — провинция Хорасан*" без предварительного судебного разбирательства.

В опасности — дети

Кроме того, заместитель комиссара ООН по правам человека иорданка Нада Аль-Нашиф выразила обеспокоенность положением детей в Афганистане.

Согласно отчету,

несовершеннолетние мальчики по-прежнему вербуются в качестве детей-солдат со всех сторон во время гражданской войны в Афганистане;

дети составляют большинство гражданских жертв в результате нападений и боевых действий;

4,2 миллиона афганских детей не имеют доступа к школьному образованию, 60% — девочки.

Талибы* утверждают: всё ложь

Талибы не согласились с представлениями Комиссариата ООН по правам человека и сослались на всеобщую амнистию, объявленную 15 августа 2021 года.

В интервью CNN заместитель пресс-секретаря правительства Афганистана де-факто Билал Карими заявил, что весь персонал старого правительства живет в Афганистане совершенно без проблем. Он добавил, что люди гибнут только в непосредственной борьбе между талибами* и Исламским государством*.

*организация, запрещённая в РФ

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