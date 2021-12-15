Согласно отчету Комиссии ООН по правам человека, представленному в Женеве 14 декабря, с момента вывода войск США из Афганистана в августе 2021 года более 100 местных военнослужащих армии США и сторонников бывшего светского правительства, особенно офицеров афганской армии и других органов безопасности, были казнены без судебного разбирательства.
По меньшей мере 72 из этих незаконных убийств были совершены талибами*.
Кроме того, в провинции Нангархар было совершено не менее 50 казней предполагаемых боевиков организации "Исламское государство — провинция Хорасан*" без предварительного судебного разбирательства.
Кроме того, заместитель комиссара ООН по правам человека иорданка Нада Аль-Нашиф выразила обеспокоенность положением детей в Афганистане.
Согласно отчету,
Талибы не согласились с представлениями Комиссариата ООН по правам человека и сослались на всеобщую амнистию, объявленную 15 августа 2021 года.
В интервью CNN заместитель пресс-секретаря правительства Афганистана де-факто Билал Карими заявил, что весь персонал старого правительства живет в Афганистане совершенно без проблем. Он добавил, что люди гибнут только в непосредственной борьбе между талибами* и Исламским государством*.
*организация, запрещённая в РФ
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